Malala Yousafzai pede que líderes muçulmanos apoiem a pressão legal contra apartheid de gênero

Por Charlotte Greenfield

ISLAMABAD (Reuters) - A vencedora do Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai apelou neste domingo a líderes muçulmanos para que apoiem os esforços para tornar o apartheid de gênero um crime do direito internacional e pediu ainda que se manifestem contra os talibãs do Afeganistão pelo tratamento às mulheres e meninas.

Em evento sobre educação de moças nas comunidades muçulmanas, em que participaram líderes internacionais e acadêmicos no seu país natal, o Paquistão, Malala disse que as vozes muçulmanas devem liderar o caminho contra as políticas do Talibã, que proíbem as adolescentes de frequentar a escola e as mulheres, de frequentar universidades.