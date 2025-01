Atriz Jamie Lee Curtis doa US$1 mi em auxílio após incêndios em Los Angeles

Curtis afirmou estar em contato com as autoridades sobre "como esses fundos podem ser direcionados para causar o maior impacto".

Na noite de quarta-feira, a atriz precisou segurar as lágrimas enquanto contava sobre a devastação no bairro de Pacific Palisades, durante participação no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

"Onde eu moro está pegando fogo agora, literalmente a cidade inteira de Pacific Palisades está pegando fogo", contou. "É literalmente onde vivo -- tudo, o mercado onde faço compras, as escolas onde meus filhos estudam. Amigos, muitos, muitos, muitos, muitos, muitos amigos perderam suas casas."

"É simplesmente uma catástrofe", afirmou Curtis.

Celebridades como Billy Crystal, James Woods, Paris Hilton e Mandy Moore disseram que suas casas foram destruídas. O incêndio florestal de Palisades e outro no leste de Los Angeles seguem ativos nesta quinta-feira.

Jean Smart, estrela da série "Hacks", pediu às emissoras de televisão que abandonassem os planos de transmitir as próximas premiações de Hollywood e doassem recursos para o auxílio aos afetados pelos incêndios florestais e aos socorristas.