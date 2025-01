"Xógum" e "Hacks" conquistam principais prêmios da televisão no Globo de Ouro

Por Danielle Broadway

BEVERLY HILLS, Estados Unidos (Reuters) - A série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", o épico histórico da FX ambientado no Japão imperial, ganhou o prestigioso prêmio de melhor série de drama na cerimônia do Globo no Ouro no domingo, enquanto "Hacks", conhecida por sua complexa comediante, ganhou o prêmio de melhor série de comédia.

"Xógum" também ganhou os prêmios de melhor atriz e melhor ator em série de drama com Anna Sawai e Hiroyuki Sanada, respectivamente.