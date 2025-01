Demi Moore diz que ficou "em choque" com primeiro prêmio de atuação da carreira

Moore, que começou sua carreira de atriz no início da década de 1980, é conhecida por filmes como "O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas", "Ghost: Do Outro Lado da Vida", "Proposta Indecente" e "Striptease".

Visivelmente surpresa com a vitória, ela disse que, há 30 anos, um produtor lhe disse que ela era uma "atriz pipoca".

"Naquela época, eu entendi que isso não era algo que me era permitido, que eu poderia fazer filmes de sucesso, que geravam muito dinheiro, mas que eu não poderia ser reconhecida", disse Moore.

"Eu acreditei nisso; e isso me corroeu com o tempo a ponto de eu pensar, há alguns anos, que talvez fosse isso, talvez eu estivesse completa, talvez eu tivesse feito o que deveria fazer."

Moore, que foi indicada duas vezes para o Globo de Ouro na década de 1990, disse que recebeu o roteiro de "A Substância" quando estava em "um ponto baixo".

"E o universo me disse que você ainda não terminou", disse ela, acrescentando seus agradecimentos à diretora Coralie Fargeat e à colega de filme Margaret Qualley.