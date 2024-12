Elenco de "O Brutalista" celebra alcance da história do filme

Por Alicia Powell

NOVA YORK (Reuters) - O elenco do filme "O Brutalista" está dando todo o crédito ao seu diretor Brady Corbet no que diz respeito à grande aclamação do filme.

"Ele é um cineasta especial porque se concentra na psicologia e no comportamento e nas coisas que nos interessam de verdade como atores", disse Guy Pearce, que interpreta o rico industrial Harrison Lee Van Buren.