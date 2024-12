Tim Cook e Rebecca Ferguson anunciam novas temporadas da série "Silo"

"Estamos nos sentindo muito bem com isso. Não poderíamos estar mais satisfeitos. Já estamos filmando a terceira temporada", disse Cook à Reuters em uma entrevista na cafeteria Silo 18 da série.

"Podemos andar por esses ambientes novamente sob novas circunstâncias, novas ameaças", acrescentou Ferguson. "Estamos de volta à série e ela é tensa, maravilhosa e misteriosa."

O drama distópico é baseado na trilogia de livros "Silo", do autor americano Hugh Howey, e se passa nas profundezas do subsolo, onde as últimas pessoas que restaram estão se abrigando há centenas de anos do que dizem ser um ambiente tóxico na superfície da Terra.

Ferguson interpreta a engenheira Juliette, cujas suspeitas são levantadas quando ela busca respostas para a morte de um ente querido, e ela se torna determinada a expor os segredos do silo. A primeira temporada terminou com Juliette saindo do Silo 18, e a segunda temporada, atualmente em streaming na Apple TV+, vê seu mundo ser revirado.

A quarta temporada concluirá a série, disseram os criadores.

Cinco anos após o lançamento da Apple TV+ em novembro de 2019, Cook disse que considera o serviço "bem-sucedido em qualquer medida".