"Kraven, o Caçador" conta história da origem do vilão com gângsteres e sangue

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - "Kraven, o Caçador" não é uma adaptação típica da Marvel Comics, o filme possui uma classificação R que permitiu que os cineastas incluíssem mais sangue e o construíssem como um filme de gângster, segundo seu diretor.

O ator britânico Aaron Taylor-Johnson assume o papel principal na história de origem, que mostra como o difícil relacionamento de Kraven com seu pai gângster Nikolai Kravinoff, interpretado pelo vencedor do Oscar Russell Crowe, o coloca em um caminho perigoso para se tornar um dos caçadores mais temidos do mundo.