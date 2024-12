Teatro italiano La Scala abre temporada com ópera de Verdi sobre tragédia da guerra

Para a última edição do La Scala, o diretor Leo Muscato decidiu ambientar a ópera em quatro conflitos, começando em 1700, incorporando a Primeira Guerra Mundial e chegando aos dias atuais.

"O último ato acontece em um mundo contemporâneo... o público vê o que a mídia nos mostra todos os dias, apenas escombros", disse Muscato aos repórteres antes da noite de abertura, acrescentando que não estava se referindo a nenhum conflito específico em andamento.

O barítono francês Ludovic Tezier, que interpreta Don Carlo, disse que a mensagem que o compositor italiano do século XIX estava enviando em uma de suas últimas óperas era "acabar com as guerras e o ódio".

A noite de abertura no La Scala é um destaque do calendário social da elite política e empresarial da Itália, coincidindo com o feriado de Santo Ambrósio em Milão, que celebra o santo padroeiro da cidade.

(Reportagem de Sara Rossi)