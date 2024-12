Novo drama do diretor Tom Tykwer abrirá o Festival de Cinema de Berlim

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - Quase três décadas desde que seu clássico hipercinético "Corra, Lola, Corra" o lançou no cenário internacional, o diretor alemão Tom Tykwer abrirá o Festival de Cinema de Berlim de 2025 com o drama familiar "The Light", informaram os organizadores nesta quinta-feira.

Tykwer, cujo trabalho está profundamente ligado à capital alemã, incluindo seu mais recente projeto, a série de TV "Babylon Berlin", abriu o festival duas vezes antes, mais recentemente em 2009 com seu thriller político "Trama Internacional".