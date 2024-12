Merkel e Obama se reúnem em Washington para evento do livro da ex-chanceler

Por Jeff Mason e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, aliados políticos próximos quando ambos estavam no poder, reuniram-se em Washington na segunda-feira para um evento de lançamento das memórias dela nos EUA.

Merkel estabeleceu um relacionamento estreito com Obama durante os oito anos dele na Casa Branca. A última viagem de Obama ao exterior como presidente, em 2016, incluiu uma parada em Berlim para se apresentar com colega da Alemanha, que estava se preparando para o primeiro mandato do então presidente eleito Donald Trump.