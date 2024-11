Fãs de Taylor Swift aproveitam Black Friday para comprar álbum de vinil e novo livro da cantora

Vários clientes formaram filas do lado de fora das lojas Target às 5h da manhã, mesmo sob temperaturas congelantes. A maioria estava ali para comprar produtos da Taylor.

"Sim, está muito frio, mas estamos aqui para comprar o livro da turnê de Taylor Swift e seu último lançamento em vinil", disse Carlos Miracle, um fã de 31 anos, enquanto esperava do lado de fora de uma loja em Chicago.

Os pais de filhas jovens e adolescentes estavam prontos para comprar o livro da turnê de Taylor com preço de 39,99 dólares na Target. A varejista também está disponibilizando uma versão em vinil e em CD de "The Tortured Poets Department: The Anthology" pela primeira vez, contendo 35 faixas, incluindo quatro músicas acústicas como bônus.

A versão de vinil sai por 59,99 dólares. O CD custa 17,99 dólares, de acordo com site da Target.

Em Los Angeles, Landon McCall, um contador de 31 anos, afirmou que "originalmente viria pelo vinil", mas viu o livro e decidiu comprar também.

Segundo McCall, um funcionário da Target "estava falando: 'isso vai acabar rápido. Todo mundo está querendo. Já vendi 30 esta manhã nos primeiros 30 minutos'", afirmou. "Então eu pensei: eu poderia muito bem levar os dois. Minha filha também gosta da Taylor Swift, então pensei que seria algo para ela e sua mãe meio que folhearem o livro juntas."