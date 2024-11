Rod Stewart tocará no Glastonbury no próximo ano

LONDRES (Reuters) - O roqueiro Rod Stewart fará o show das lendas no Glastonbury 2025, o primeiro ato confirmado para a edição do próximo ano do festival britânico de música.

Sua apresentação na tarde de domingo será a primeira do cantor de 79 anos em Worthy Farm, no sudoeste da Inglaterra, desde a última vez que ele subiu ao palco Pyramid do festival em 2002.

"Estou orgulhoso, pronto e mais do que capaz de agradar e empolgar meus amigos no Glastonbury em junho", disse Stewart em um comunicado.