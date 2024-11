Filmes chineses sobre Covid e romance gay ganham prêmios em Taiwan

Taipé (Reuters) - Filmes da China sobre a pandemia de Covid e um romance gay ganharam prêmios importantes neste sábado em Taiwan no Golden Horse Awards, a versão do Oscar para o mundo da língua chinesa.

Livres da censura rigorosa da China, os prêmios Golden Horse de Taiwan geralmente atraem uma seleção diversificada de filmes.

O documentário dramático do diretor chinês Lou Ye sobre os bloqueios da Covid na China, An Unfinished Film, ganhou os prêmios de melhor filme e melhor diretor, prêmios aceitos por sua esposa Ma Yingli, pois ele está no Japão a trabalho.