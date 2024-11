Criador da banana colada com fita adesiva diz que trabalho é uma "provocação" sobre valor da arte

A obra de arte, cuja primeira versão foi feita com uma banana que custava 25 centavos, passou de um preço inicial de 800.000 dólares na quarta-feira para 5,2 milhões dólares, mais a taxa do comprador.

"Foi o mercado que decidiu levar tão a sério uma banana presa na parede. Se o sistema é tão frágil a ponto de escorregar em uma casca de banana, talvez ele já fosse escorregadio", acrescentou Cattelan.

O artista, de 64 anos, é conhecido por suas instalações e esculturas hiper-realistas, que incluem um cavalo falso pendurado no teto, o falecido papa João Paulo II sendo atingido por um meteorito e uma mão de mármore com o dedo médio levantado do lado de fora da Bolsa de Valores de Milão.

Cattelan também disse que estava dormindo profundamente quando sua peça de banana foi arrematada, sonhando que seu time de futebol favorito, Atalanta, venceria o Milan em um jogo em casa pelo Campeonato Italiano.

"Comedian" é uma risada contra um sistema cansado, um convite para redescobrir o poder da ironia e da simplicidade", disse o artista.

(Reportagem de Giulia Segreti)