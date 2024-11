'Rust' tem estreia discreta e honra diretora de fotografia morta no set

O filme foi exibido para uma audiência de algumas centenas na cidade medieval polonesa de Torun, no festival Camerimage, um evento especializado em cinematografia. O cenário estava longe do glamour típico de um lançamento de Hollywood.

"Estou animado que as pessoas vejam o trabalho de Halyna, sabe, espero que apreciem seu trabalho. Não foi uma decisão fácil de forma alguma, mas se tornou importante para mim e para seu marido que as pessoas vejam seu trabalho final", disse Souza.

Hannah Gutierrez-Reed tinha trabalhado em apenas um filme antes de ser contratada para 'Rust' Imagem: Reprodução/Facebook

A arma que Baldwin tinha nas mãos disparou uma munição real, carregada incorretamente pela responsável pelas armas do filme, Hannah Gutierrez, no set próximo de Santa Fé, Novo México, em outubro de 2021.

Gutierrez foi condenada por homicídio culposo em março e cumpre uma pena de 18 meses de prisão. Seu recurso foi rejeitado em setembro.

Baldwin também enfrentou um julgamento, mas em julho um juiz do Novo México arquivou as acusações de homicídio culposo contra ele, concordando com argumento da defesa de que promotores e policiais haviam ocultado evidências sobre a origem da munição real que matou Hutchins.