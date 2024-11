Astros do One Direction se juntam aos fãs em luto no funeral de Liam Payne

Por Ben Makori

AMERSHAM, Reino Unido (Reuters) - Os ex-membros do grupo "One Direction" estavam entre os participantes do funeral do ex-colega de banda Liam Payne nesta quarta-feira, pouco mais de um mês após a morte do cantor aos 31 anos.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson se juntaram à família e amigos de Payne para cerimônia privada em uma igreja em Amersham, Buckinghamshire, noroeste de Londres.