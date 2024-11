Quincy Jones e produtores dos filmes Bond são agraciados com Oscar honorário

Jones, que faleceu em 3 de novembro, trabalhou com músicos que vão de Count Basie a Frank Sinatra e reformulou a música pop com suas colaborações com Michael Jackson ao longo de 70 anos de carreira. Em 1971, ele atuou como diretor musical e maestro do 43º evento do Oscar. Compôs as trilhas sonoras de "O Mágico Inesquecível" e "A Cor Púrpura".

"Apesar de ter vivido 91 anos, ele se foi cedo demais", disse o ator Jamie Foxx sobre Jones.

"Esta noite, prestamos homenagem a ele pela criatividade e brilhantismo que trouxe ao cinema", acrescentou Foxx, que retratou um jovem Ray Charles com a ajuda de Jones.

Um grupo de cantores liderado por Jennifer Hudson prestou homenagem a Jones com uma apresentação musical, enquanto imagens do produtor trabalhando eram exibidas em telas.

O Oscar honorário de Jones foi recebido por seus filhos, incluindo a atriz Rashida Jones, que leu o discurso que ele havia preparado para as homenagens de domingo.

"Compartilho esse prêmio e a honra desta noite com todos os diretores incríveis, atores lendários e, é claro, compositores e músicos excepcionais", disse o discurso de Jones.