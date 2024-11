Yoko Ono é dona de relógio roubado de John Lennon, decide tribunal suíço

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - Um relógio raro presenteado a John Lennon por sua esposa Yoko Ono e que foi roubado após sua morte não pertence a um homem italiano que o comprou de uma casa de leilões anos depois, decidiu nesta quinta-feira um tribunal suíço, abrindo caminho para que a peça seja devolvida a Yoko. O relógio Patek Philippe, com valor estimado em 4 milhões de francos suíços, foi um presente de aniversário de 40 anos ao ex-Beatle por parte de Yoko Ono em 1980, apenas dois meses antes de seu assassinato, ocorrido em Nova York. O relógio traz a inscrição "(JUST LIKE) STARTING OVER LOVE YOKO 10·9·1980 N.Y.C", na parte de trás de seu mostrador de ouro 18 quilates. Trata-se de um verso de uma música que eles compuseram juntos. A decisão recursal publicada pelo Tribunal Federal nesta quinta-feira confirma dois julgamentos anteriores de tribunais de Genebra, ocorridos em 2022 e 2023. Ela encerra uma batalha legal de anos entre Yoko Ono e um italiano que mora na China e que reivindicava a propriedade do relógio. Ele foi o apelante neste caso. Como todos os nomes das partes envolvidas, a sua identidade é fornecida na forma de código nos documentos legais suíços. A Reuters não conseguiu contato com seu advogado, pois sua identidade também foi codificada. Documentos judiciais mostram que o relógio mudou de mãos e países várias vezes após ser levado pelo motorista turco de Ono em 2006. Ele alegou que Yoko consentiu que ele levasse o relógio. Na Turquia, o relógio mudou de mãos novamente em 2010, antes de ser vendido para uma casa de leilões alemã, que o revendeu para o cidadão italiano que mora na China. Yoko só descobriu que o relógio tinha sido roubado em 2014, depois que uma empresa sediada em Genebra, contratada pelo italiano para avaliar seu valor, avisou seu advogado. O relógio está atualmente sendo mantido sob custódia em Genebra pelo advogado do apelante, mostram documentos do tribunal suíço, e não ficou claro quando ou se ele será devolvido.