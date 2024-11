Colar de diamantes ligado a Maria Antonieta é vendido por US$ 4,8 milhões

"Foi uma noite elétrica", disse Andres White Correal, especialista em joias da Sotheby's, após a venda noturna do colar para uma compradora cuja identidade não foi revelada.

"Obviamente, há um nicho no mercado para joias históricas com origens fabulosas. As pessoas não estão comprando apenas o objeto, elas estão comprando toda a história que está ligada a ele."

A Sotheby's disse neste mês que alguns dos diamantes da peça podem ter vindo de um colar que ajudou a precipitar a queda de Maria Antonieta, membro da família real austríaca que se tornou esposa do rei francês Luís 16.

Ambos foram guilhotinados em 1793 durante a Revolução Francesa.

As joias em questão estiveram no centro de um escândalo em 1785, conhecido como o Caso do Colar de Diamantes, no qual uma nobre em dificuldades chamada Jeanne de la Motte fingiu ser a rainha francesa e adquiriu o colar em seu nome sem pagamento.

Um julgamento posterior considerou a rainha inocente, mas pouco fez para diminuir sua crescente notoriedade pela extravagância, que ajudou a alimentar a revolução e a queda da monarquia francesa.