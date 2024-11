Billy Bob Thornton estuda indústria do petróleo para série "Landman", da Paramount+

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Billy Bob Thornton gostou de aprender mais sobre a indústria do petróleo para seu papel na série "Landman", em que é Tommy Norris, um executivo de crises para uma companhia de petróleo no oeste do Texas.

"Eu não tinha ideia de quantas coisas que usamos são feitas de petróleo", disse.