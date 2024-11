Princesa Kate faz raras aparições públicas consecutivas após diagnóstico de câncer

Um dia antes, no sábado, ela havia aparecido no Festival of Remembrance no Royal Albert Hall de Londres.

Em setembro, Kate disse que havia terminado a quimioterapia, mas que seu caminho para a recuperação total seria longo. Na ocasião, aos 42 anos, Kate disse que realizaria vários compromissos públicos no final do ano.

Antes das aparições deste fim de semana, a última vez em que foi vista em público foi em outubro, quando encontrou as famílias enlutadas de três jovens que foram assassinadas numa aula de dança no noroeste de Inglaterra.

A cerimônia no memorial de guerra do Cenotáfio é realizada no domingo mais próximo de 11 de novembro para marcar o fim da Primeira Guerra Mundial e presta homenagem àqueles que perderam suas vidas no conflito.

O marido de Kate, William, herdeiro do trono, disse durante uma visita à África do Sul na semana passada que o último ano foi provavelmente o “mais difícil” de sua vida depois que Kate e seu pai, Charles, foram diagnosticados com câncer.

