Príncipe William visita comunidade pesqueira no último dia de viagem à África do Sul

CIDADE DO CABO (Reuters) - O príncipe William, do Reino Unido, visitou uma comunidade de pescadores na Cidade do Cabo nesta quinta-feira, no último dia de uma viagem com foco no clima à África do Sul, planejada em torno de seu prêmio ambiental multimilionário.

Lançado em 2020, o Prêmio Earthshot tem como objetivo encontrar inovações para combater os maiores problemas ambientais do mundo. Na quarta-feira, cinco vencedores receberam 1 milhão de libras (1,3 milhão de dólares) cada para impulsionar seus projetos.

William apertou as mãos de multidões durante uma visita ao porto de Kalk Bay, onde se encontrou com pescadores locais que falaram sobre seus métodos de pesca sustentável.