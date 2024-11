Príncipe William diz que esposa Kate está "muito bem" após quimioterapia

Por Phil Noble

CIDADE DO CABO (Reuters) - O príncipe William, do Reino Unido, disse nesta quarta-feira que sua esposa Kate está "muito bem" depois de ter sido submetida a tratamento de quimioterapia preventiva contra o câncer.

O herdeiro do trono britânico está atualmente na África do Sul, onde será o anfitrião da cerimônia anual de premiação do multimilionário Prêmio Earthshot, criado por ele. William fez a viagem sem Kate, que ainda está se recuperando do tratamento.