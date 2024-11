Investigadores de fraude fiscal fazem buscas em escritórios da Netflix em Paris e Amsterdã, diz fonte

Os fatos que levaram à investigação não estavam imediatamente claros.

As grandes empresas de tecnologia que oferecem seus serviços online e assinaturas além das fronteiras geralmente enfrentam dificuldades com as autoridades fiscais europeias.

O site de notícias La Lettre informou que, no ano passado, a subsidiária francesa da Netflix foi alvo de análise das autoridades fiscais devido ao seu baixo volume de negócios, que, segundo a imprensa, estava em desacordo com o número de usuários pagantes no país.

Registros corporativos revisados pela Reuters mostraram que a receita da unidade francesa da Netflix aumentou para cerca de 1,2 bilhão de euros em 2021, de 47 milhões no ano anterior.

A PNF se recusou a dar detalhes sobre o escopo de sua investigação.