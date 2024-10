Promotores rejeitam acusação de vazamento de provas contra "Diddy" em tráfico sexual

Um advogado de Combs se recusou a comentar nesta quinta-feira.

A equipe jurídica de Combs argumentou que o fundador da gravadora Bad Boy não deveria ter que "jogar um jogo de adivinhação" para se defender de alegações "infundadas" nos processos civis dos acusadores, muitos deles usando pseudônimos, que buscam grandes pagamentos.

No documento judicial desta quarta-feira, os promotores também disseram que o pedido de Combs por uma ordem de silêncio contra testemunhas e advogados era discutível.

Eles citaram uma ordem de 25 de outubro do juiz distrital Arun Subramanian exigindo que as duas partes cumprissem as regras do tribunal local.

O esforço de Combs para desmascarar seus acusadores recebeu um impulso na quarta-feira, quando a juíza distrital dos EUA, Mary Kay Vyskocil, em Manhattan, disse que uma mulher que processa Combs por um suposto estupro em 2004 não pode permanecer anônima.

Vyskocil citou o interesse de Combs em investigar a credibilidade da mulher e o interesse público em processos judiciais abertos.