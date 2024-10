Madonna vence em processo sobre horário de início de show em Miami

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A superestrela do pop Madonna convenceu um juiz em Miami a rejeitar um processo que a acusava de enganar espectadores ao subir ao palco 90 minutos depois do horário marcado em um show em abril.

O juiz Jorge Pérez Santiago, do Tribunal do Condado de Miami-Dade, disse em uma audiência na semana passada que o horário de início do show, às 20h30, estava sujeito a alterações e que o show de abertura se apresentou conforme planejado antes da aparição de Madonna.