Corte francesa adia julgamento de Gérard Depardieu por supostas agressões sexuais

Por Juliette Jabkhiro

PARIS (Reuters) - Uma corte francesa adiou julgamento do ator francês Gérard Depardieu nesta segunda-feira pela suposta agressão sexual de duas mulheres em um set de filmagem em 2021, depois que seus advogados argumentaram que ele estava muito doente para se defender.

Os promotores afirmam que as supostas agressões ocorreram durante as filmagens de "Les Volets Verts" (As Persianas Verdes).