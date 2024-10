Rapper Lil Durk é preso suspeito de ser mandante de assassinato

Por Daniel Trotta

(Reuters) - O rapper vencedor do Grammy Lil Durk foi preso acusado de ser o mandante do assassinato, em 2022, de um rival seu para a posição de líder do coletivo musical de Chicago Only the Family, disseram promotores federais.

A prisão ocorreu na quinta-feira, perto de um aeroporto onde Lil Durk, cujo nome real é Durk Devontay Banks, pegaria um voo para deixar os Estados Unidos, segundo uma queixa criminal.