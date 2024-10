Chef de cozinha espanhol é preso por supostamente ferir cliente alemão que devolveu prato

A suposta vítima do incidente do mês passado foi inicialmente diagnosticada com hematomas leves em um centro de saúde local, mas alguns dias depois precisou ser operado em um hospital por causa de dois coágulos sanguíneos no peito que obstruíam sua respiração, segundo o comunicado.

Mais tarde, a polícia prendeu o chef, que foi acusado de causar lesões corporais graves.

A declaração não mencionou o nome das pessoas envolvidas.

(Reportagem de David Latona)