Lionel Richie compara turnê a férias ao anunciar shows na Europa

Por Carla O’Connor

(Reuters) - O astro da música norte-americana Lionel Richie disse que vai para o "melhor local para turnês do mundo" no próximo ano, ao anunciar uma nova série de shows na Europa.

A turnê "Say Hello To The Hits" do cantor e compositor vencedor do Grammy começará em Belfast em 31 de maio e terminará em Madri em 2 de agosto.