Quarto de hotel destruído e narcóticos são encontrados durante investigação da morte de Liam Payne

"Temos um hóspede que está intoxicado por drogas e álcool. E, bem, ele está ... Quando ele está consciente, ele quebra, ele está quebrando todo o quarto. E, bem, precisamos que vocês mandem alguém, por favor", disse o funcionário do hotel à polícia.

"Precisamos que enviem alguém com urgência porque, bem, não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto com sacada. E, bem, estamos com um pouco de medo de que ele faça algo que coloque sua vida em risco."

O One Direction alcançou sucesso mundial depois que Simon Cowell reuniu Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson no show de talentos britânico X Factor em 2010.

Eles venderam 70 milhões de discos, com seis sucessos entre os dez primeiros no Hot 100 da Billboard, incluindo "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Live While We're Young". Os créditos de coautoria de Payne incluem "Story of My Life" e "Night Changes".

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS AC