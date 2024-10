Membros do One Direction dizem estar "completamente destruídos" com a morte de Liam Payne

Por Danielle Broadway

(Reuters) - Membros do grupo One Direction disseram em comunicado nesta quinta-feira estarem “completamente destruídos” com a notícia da morte de Liam Payne.

O artista, que ganhou fama global com a boy band One Direction, morreu aos 31 anos depois de cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, provocando uma enxurrada de homenagens de fãs ao redor do mundo.