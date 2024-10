Filme "Joy" conta história real do primeiro bebê de proveta do mundo

Os altos e baixos de seus testes e trabalhos de laboratório são mostrados em detalhes e o filme, que se estende do final dos anos 1960 até o final dos anos 70, também se aprofunda no impacto que a percepção pública negativa do empreendimento teve em suas vidas privadas.

"É uma grande responsabilidade contar a história de Jean e também contar a história da fertilização in vitro, porque ela teve um impacto muito grande no mundo", disse McKenzie, sobre interpretar Purdy, cujas contribuições não foram reconhecidas por muito tempo.

"Jean Purdy foi, como é tradicional, excluída de todo o caso", acrescentou Nighy. "Portanto, o fato de colocá-la no meio da história é uma grande parte do seu apelo para mim."

"Joy" marca a estreia de Ben Taylor, cuja formação é em televisão, na direção de longas. O tema do filme foi muito próximo de Taylor e dos roteiristas, Rachel Mason e Jack Thorne, casal na vida real.

"É uma história muito pessoal porque temos bebês de fertilização in vitro", disse Taylor. "Sinto um enorme sentimento de gratidão por essas três pessoas. Acho que para qualquer pessoa que já tenha sido afetada pela infertilidade ou pela fertilização in vitro, ou que conheça alguém que tenha sido, é muito difícil de assistir porque é um assunto muito emotivo."

Louise Joy Brown, a primeira pessoa a ser concebida pelo procedimento do trio, que nasceu em 1978, também compareceu à estreia de terça-feira.