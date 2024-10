Vaticano revela 'Apollo Belvedere' restaurado

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os Museus do Vaticano revelaram nesta terça-feira a restauração de uma das joias da coroa de sua coleção, uma escultura em mármore do Século 2 do deus grego Apolo que inspirou gerações de artistas e poetas.

Especialistas em restauração passaram anos trabalhando no "Apollo Belvedere", consertando fraturas em seus joelhos e pernas, limpando toda a estátua de cor creme com lasers e instalando um poste de fibra de carbono ancorado em sua base para aumentar a estabilidade.