Egito abre mais galerias no tão aguardado museu de antiguidades

O hall de entrada principal do museu, com sua escadaria de estátuas faraônicas e um anexo para compras comerciais, foi aberto ao público em fevereiro de 2023.

Ali Abu Al-Shish, membro do Sindicato dos Arqueólogos Egípcios, que participou da abertura de quase uma dúzia de galerias na terça-feira, disse que a operação experimental do vasto museu é uma prova de que o Egito agora tem espaço para expor suas antiguidades, inclusive as que estavam sendo devolvidas por Estados e museus ocidentais.

É uma "mensagem importante de que podemos recuperar nossas antiguidades, que estão espalhadas por vários países do mundo", disse ele.

A turista russa Kseniia Muse, que estava visitando o local, disse: "Estamos muito felizes por estarmos aqui, por termos visitado essas belas esculturas... É muito moderno e, ao mesmo tempo, você pode tocar o antigo".

O turismo é uma importante fonte de receita em moeda estrangeira para o Egito. O governo vem tentando aumentar o número de turistas depois de enfrentar uma longa escassez de moeda estrangeira que foi exacerbada por choques externos.

Até o momento, as coleções mais famosas do Egito estão abrigadas no Museu Egípcio, na Praça Tahrir, no Cairo, que não foi modernizado nem renovado desde sua inauguração em 1902.