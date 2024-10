Selena Gomez e Zoe Saldaña dizem que filme "Emilia Pérez" as permitiu "reconexão" com emoções

Gascón, a atriz transgênero, interpreta as identidades masculina e feminina de Emilia Pérez. Saldaña faz a advogada que a ajuda na transição, enquanto Selena interpreta a mãe dos filhos de Emilia.

Nascida no Texas, Selena descreveu o projeto como “um presente de paciência e audácia”.

“Eu devo estar feliz na minha vida. Devo estar apaixonada. Devo sentir frustração quando for a minha hora de ficar frustrada. Ele (filme) me permitiu sentir”, afirmou ela nesta sexta-feira, na estreia da produção do Festival de Cinema de Londres.

"Emilia Pérez" é apresentado com espanhol melódico e traz tanto cantorias como danças. “O filme me deu a oportunidade de me reconectar com uma parte de mim para a qual eu havia deixado para trás há muito tempo”, afirmou Saldaña.

"Quando passei a atuar, eu meio que me livrei daquela pele de dança, embora eu tenha conseguido utilizar as habilidades para meio que impulsionar uma carreira em filmes de ação voltados para o gênero. Mas sinto falta disso. Eu sempre serei uma dançarina de coração", disse a estrela de "Avatar" e "Guardiões da Galáxia".

O filme estreou em Cannes em maio, onde foi muito elogiado, tendo vencido o prêmio do júri. Saldaña, Gascón, Selena e Adriana Paz dividiram o prêmio de melhor atriz. Imediatamente, rumores de Oscar começaram a surgir.