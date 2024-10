Reino Unido intervirá em planejamento para estúdio de cinema perto de Londres

O Marlow Film Studios, que lista os diretores James Cameron, Sam Mendes e Paul Greengrass como seus apoiadores, está tentando recorrer da rejeição inicial aos seus planos, e a intervenção do governo é um grande impulso para o projeto.

A ministra da Cultura, Lisa Nandy, disse que o Ministério da Habitação - responsável pelo planejamento - está "cumprindo a missão do governo de proporcionar crescimento econômico como prioridade ao tomar decisões sobre pedidos de planejamento".

"Ontem (o Ministério da Habitação) recuperou um pedido de permissão de planejamento para o Marlow Film Studios em Buckinghamshire", disse Nandy ao Parlamento.

"Os méritos desse pedido serão agora analisados detalhadamente por seus ministros antes de se chegar a uma decisão."

A iniciativa de "solicitar" a decisão de planejamento foi bem recebida pelos apoiadores do projeto, que disseram que a aprovação "fortaleceria as bases de longo prazo do setor".

Mas ela também testará a determinação do governo de Starmer em promover grandes projetos, apesar da oposição local.