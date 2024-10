Daniel Day-Lewis abandona aposentadoria para atuar em filme dirigido pelo filho

LONDRES (Reuters) - O ator três vezes vencedor do Oscar Daniel Day-Lewis sairá da aposentadoria para ser a estrela do longa-metragem de estreia do seu filho na direção, "Anemone".

O aclamado ator, conhecido por filmes como "Lincoln" e "Gangues de Nova York", assumirá seu primeiro papel desde "A Trama Fantasma", de 2017, pelo qual recebeu sua sexta indicação ao Oscar.

Ele co-escreveu "Anemone" ao lado do filho, o pintor e cineasta Ronan Day-Lewis. As produtoras Focus Features e Plan B descreveram o filme como uma exploração das "relações entre pais, filhos e irmãos, e a dinâmica dos laços familiares".