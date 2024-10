Chanel retorna ao Grand Palais para a Semana de Moda de Paris

Local dos famosos e dramáticos desfiles de moda do falecido estilista da Chanel, Karl Lagerfeld, o edifício foi fechado para reformas em 2021 -- financiadas pela marca -- antes de reabrir para a competição de esgrima da Olimpíada de Paris.

Para o desfile de terça-feira, uma gaiola de pássaros gigante foi colocada no centro do espaço, uma referência a um anúncio de perfume Chanel nos anos 1990, estrelado por Vanessa Paradis.

As modelos desfilaram pelo espaço, exibindo uma variedade de looks de tweed, incluindo minissaias com fendas, calças e vestidos soltos, amplamente decorados com capas leves, franjas e laços. Algumas tinham tufos de acessórios semelhantes a penas nas laterais de seus óculos de sol, outras carregavam bolsas que lembravam gaiolas de pássaros.

Keough estava vestida toda de preto, com uma capa arejada e saltos de plataforma prateados. Ela entrou no set cantando "When Doves Cry", sucesso do Prince em 1984, e foi erguida em um balanço alto o suficiente para que as modelos passassem por baixo para a cena final.

A coleção foi desenhada pelos estúdios da Chanel, que aguarda um novo estilista após a saída de Virginie Viard em junho.