Suga, do BTS, é multado em US$11.500 por dirigir patinete elétrico sob efeito de álcool

Suga caiu ao estacionar o patinete à noite, de acordo com sua gravadora Big Hit Music, que faz parte da empresa de K-pop HYBE. A gravadora também disse que ele não passou no teste de bafômetro realizado pela polícia para medir seu nível de álcool no sangue.

Desde que anunciaram uma pausa nos projetos do grupo, em junho de 2022, os membros do BTS seguiram com atividades solo antes de iniciar o serviço militar.

Suga, de 31 anos, tem se dedicado a trabalhos de serviço social para cumprir seu compromisso com o serviço militar.

(Reportagem de Hyunsu Yim)