Couro bege e trio de manifestantes marcam desfile da Hermès em Paris

PARIS (Reuters) - Para seu desfile de primavera-verão neste sábado, a estilista da Hermès, Nadege Vanhee, optou por tops curtos de malha e casacos de pele de bezerro em tom bege, mas a programação foi brevemente interrompida por três ativistas dos direitos dos animais.

O desfile estava apenas começando, com uma série de looks em bege claro -- calças largas, tops transparentes e um casaco de camurça apertado nas costas -- quando a primeira manifestante do Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta) subiu na passarela, empunhando uma placa, pedindo para a marca parar de usar peles exóticas.

Ela foi retirada pelos seguranças por uma porta lateral, pouco antes de a próxima modelo chegar, vestida com uma jaqueta bomber de couro, combinada com shorts de cintura alta.