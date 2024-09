Atriz Maggie Smith, de Harry Potter e Downton Abbey, morre aos 89 anos, diz BBC

LONDRES (Reuters) - Maggie Smith, atriz shakespeariana vencedora de dois Oscars que esteve nos filmes de Harry Potter, morreu aos 89 anos, disse a BBC nesta sexta-feira.

Uma das poucas atrizes ou atores a ganhar o trio de prêmios do Oscar (dois), do Emmy (quatro) e do Tony, Smith começou sua carreira nos palcos na década de 1950.

Mas, para muitos fãs mais jovens no século 21, ela era mais conhecida como a professora McGonagall em sete filmes do "Harry Potter" e como a Condessa Viúva na série de TV e nos spin-offs cinematográficos de "Downton Abbey". O papel da condessa parecia feito sob medida para uma atriz conhecida por comentários com cara de desaprovação e piadas maliciosas.