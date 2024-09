The Cure lança "Alone", primeira música nova em 16 anos

LONDRES (Reuters) - A banda britânica The Cure lançou sua primeira música nova em 16 anos nesta quinta-feira, o single "Alone", e confirmou que seu aguardado álbum sairá em 1º de novembro.

A canção melancólica com quase sete minutos de duração é a primeira faixa de "Songs of a Lost World", o 14º álbum de estúdio do The Cure. O último deles, "4:13 Dream", foi lançado em 2008.

A banda apresentou músicas do novo álbum durante a turnê "Shows Of A Lost World", abrindo os shows com "Alone".