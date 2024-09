Sequência de "Coringa" mergulha fundo na identidade do famoso vilão da DC Comics

"Coringa: Delírio a Dois" será lançado nos cinemas internacionais em 2 de outubro e nos Estados Unidos em 4 de outubro.

Ao longo do filme, o vilão luta para lidar com suas identidades como Fleck e Coringa.

"Todos provavelmente podem se identificar com essa ideia de talvez sua verdadeira natureza ou sua natureza privada versus sua imagem apresentada ou projetada", disse Phoenix.

"Porque todos nós fazemos isso de alguma forma em nossas próprias vidas", acrescentou, destacando as complexidades das personas de seu personagem.

Lady Gaga encontrou uma conexão com as duas identidades do Coringa ao considerar suas próprias identidades na vida real, tanto como cantora profissional Lady Gaga quanto como seu nome de nascimento, Stefani Germanotta.

"Acho que, às vezes, todos nós criamos versões de nós mesmos para nos ajudar a entender quem somos", disse. "É uma maneira de nos comunicarmos. É uma maneira de encontrar outro caminho para deixar nossa marca."