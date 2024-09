Prada traz tons metálicos, enquanto Emporio Armani aposta em gravatas na Semana de Moda de Milão

Aliás, este último artigo foi destaque em todo o desfile, até em bolsas com os fechos pendurados nos quadris de algumas modelos.

Houve espaço também para tops apertados, sunquinis, blusas com nós e muitas peças externas, incluindo jaquetas em cores brilhantes. Um vestido escuro de penas foi enfeitado com uma capa de chuva laranja. Também havia modelos com saias transparentes sobre calças mais justas. Entre os acessórios, óculos de sol enormes e viseiras que chegavam a cobrir os rostos.

Nos pés, os estilistas exploraram de sandálias a botas de caubói, além de saltos coloridos.

Já Giorgio Armani trouxe looks mais suaves na Emporio Armani, a segunda linha do veterano estilista. Ele abriu o show, chamado “Futuro Perfeito”, com duas modelos usando ternos e gravatas, um acessório que apareceu muito na coleção.

Pequenas jaquetas, calças mais largas, saias longas, vestidos leves e também muitas roupas externas, incluindo grandes casacos e parkas, apareceram no desfile. Para a noite, as modelos usavam vestidos brilhantes ou camisas brancas, que combinavam com calças brilhantes e gravatas soltas.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian e Elisa Anzolin)