Tito Jackson, membro fundador dos Jackson 5, morre aos 70 anos

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Tito Jackson, membro fundador do The Jackson 5, grupo de música negra norte-americana da Motown, morreu no domingo aos 70 anos, disse a família dele.

Os Jackson 5 era uma banda dos irmãos adolescentes e pré-adolescentes Michael Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson e Tito Jackson. Eles tinham o pai, Joe Jackson, como empresário, e produziram diversos sucessos incluindo "I Want You Back," "ABC" e "I'll Be There".