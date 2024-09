Executiva da Disney conduz empresa a conquistas históricas no Emmy

A gigante do entretenimento tem uma vantagem inicial para a cerimônia do Emmy de domingo, que será transmitida ao vivo pela ABC, de propriedade da Disney.

A Disney recebeu 51 prêmios no Creative Arts Emmys do último fim de semana, um recorde para a empresa. "Xógum", o thriller político da FX que se passa no Japão feudal, ganhou 14 prêmios e é o favorito para levar o prêmio principal de domingo, como melhor série de drama.

A comédia de humor negro do FX, "O Urso", sobre uma loja de sanduíches de propriedade familiar que aspira à grandeza de uma estrela Michelin como um restaurante de alto nível, é vista como o provável vencedor de melhor série de comédia, de acordo com os observadores da premiação. A série recebeu 23 indicações -- um recorde para uma série do gênero.

Os observadores do setor veem as 183 indicações da Disney ao Emmy deste ano como prova do ressurgimento criativo da empresa, tanto na televisão quanto nos cinemas, onde dois filmes da Disney, "Divertida Mente 2", da Pixar Animation, e "Deadpool & Wolverine", da Marvel, bateram recordes de bilheteria neste amo.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, lançou as bases para o renascimento do grupo com a aquisição em 2019 da maior parte da 21st Century Fox, de Rupert Murdoch.

A compra de 71 bilhões de dólares trouxe um talentoso grupo de executivos de televisão, incluindo Walden, ex-chefe executiva do Fox Television Group, e John Landgraf, chefe da FX Networks, conhecida por programas aclamados pela crítica.