Príncipe Harry completa 40 anos no domingo de olho no futuro

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry, do Reino Unido, completará 40 anos na Califórnia no próximo domingo, a milhares de quilômetros de distância de suas raízes reais, sem nenhum sinal de que a distância esteja diminuindo o interesse popular pelo filho mais novo do rei Charles.

Com documentários da Netflix, trabalho de caridade, batalhas legais com os tabloides britânicos e rompimento com o resto da realeza, Harry raramente está fora dos holofotes.