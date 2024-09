Taylor Swift anuncia voto em Kamala Harris

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A megaestrela do pop Taylor Swift manifestou apoio a Kamala Harris na terça-feira após debate contra o rival republicano Donald Trump, chamando a candidata democrata de "líder talentosa e de mão firme" que pode liderar o país com calma em vez de caos.

Em uma publicação no Instagram, Swift disse a seus mais de 280 milhões de seguidores que votará na vice-presidente dos EUA na eleição de 5 de novembro, no maior endosso de celebridade já feito a Kamala. As pesquisas mostram a corrida essencialmente empatada entre os dois candidatos.