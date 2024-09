"The Room Next Door", de Almodóvar, triunfa no Festival de Veneza

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - O primeiro filme em inglês do diretor espanhol Pedro Almodóvar, "The Room Next Door", que aborda os temas pesados da eutanásia e das mudanças climáticas, ganhou o prestigioso prêmio Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza no sábado.

Estrelado por Tilda Swinton e Julianne Moore, o filme recebeu ovação de pé de 18 minutos quando estreou em Veneza no início da semana -- uma das mais longas da memória recente.